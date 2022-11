‘Heaven Can Wait’ in gewezen kerk Edixvelde: “Dé eyecatcher is de zeven meter hoge boom aan het plafond”

NieuwerkerkenIn december kan je naar ‘Heaven Can Wait’ in de gewezen kerk van Edixvelde in Nieuwerkerken. Kunstschilder Danny Cobbaut, fotograaf Guy Kokken, beeldhouwster Charlot Van Geert, kunstschilder Mattis Van Schuylenbergh en glaskunstenaar Wouter Bolangier tonen er hun nieuw werk.

Tijdens de maand december vormt het gewezen, modernistisch Sint-Jozefkerkje (1960) van Edixvelde in Aalsterse deelgemeente Nieuwerkerken het decor voor een tentoonstelling van vijf kunstenaars uit het Aalsterse. Onder de titel ‘Heaven Can Wait’ brengen kunstschilder Danny Cobbaut, fotograaf Guy Kokken, beeldhouwster Charlot Van Geert, kunstschilder Mattis Van Schuylenbergh en glaskunstenaar Wouter Bolangier hun nieuw werk. In afwachting van de transformatie van de kerk in een duurzaam, betaalbaar woonproject, kan je de expo gratis bezoeken vanaf zaterdag 3 december 2022.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Tentoonstelling ‘Heaven Can Wait’ in voormalige kerk Edixvelde. © Swirko

Volledig scherm Tentoonstelling ‘Heaven Can Wait’ in voormalige kerk Edixvelde. © Swirko

Lichtspel

De vijf kunstenaars nodigen de bezoeker via hun kunst uit tot reflectie over verschillende hedendaagse thema’s. De voormalige kerk van Edixvelde is daarvoor het perfecte decor. Het lichtspel via de grote raampartijen versterkt het sacrale gevoel dat het modernistische kerkje uitademt. Trekker van deze expo, Wouter Bolangier, vindt het bijzonder om in deze unieke omgeving talent te kunnen samenbrengen. “Ik heb me laten vertellen dat het kerkje ooit werd gebouwd door mensen uit de buurt. Die samenwerking leverde een prachtig bouwwerk op. De geschiedenis herhaalt zich een beetje maar dan op een ander vlak. Door de krachten te bundelen brengen we hier kunst die verbindt. Door samen te werken tillen we elkaar naar omhoog”, zegt hij.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Tentoonstelling ‘Heaven Can Wait’ in voormalige kerk Edixvelde. © Swirko

Volledig scherm Tentoonstelling ‘Heaven Can Wait’ in voormalige kerk Edixvelde. © Swirko

Zeven meter hoge boom

Een van de eyecatchers is een zeven meter hoge boom die aan het plafond hangt. Een werk van Bolangier. “Aan zijn voet liggen een groep glas-versteende bladeren. De boom is afkomstig uit een bosbrand in Portugal. Hij heeft niet langer zijn verbrandde huid, maar is zijn eigen marmeren grafmonument geworden. Drie schraagjes en zes spiegelende glasvormen, rustend in hun moederschoot, zijn de stille getuigen van deze metafoor voor ‘Global Warming’”, zegt hij.

Wanneer te bezoeken?

zaterdag 3 en zondag 4 december, vrijdag 9, zaterdag 10, zondag 11 december, vrijdag 16, zaterdag 17, zondag 18 december, vrijdag 23 december, van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 december. Telkens van 14 tot 19 uur.

Adres: Sint-Jozefkerk Edixvelde 46, 9320 Nieuwerkerken.

Volledig scherm Tentoonstelling ‘Heaven Can Wait’ in voormalige kerk Edixvelde. © Swirko

Volledig scherm Tentoonstelling ‘Heaven Can Wait’ in voormalige kerk Edixvelde. © Swirko

Volledig scherm Tentoonstelling ‘Heaven Can Wait’ in voormalige kerk Edixvelde. © Swirko

Volledig scherm Tentoonstelling ‘Heaven Can Wait’ in voormalige kerk Edixvelde. © Swirko

Volledig scherm Tentoonstelling ‘Heaven Can Wait’ in voormalige kerk Edixvelde. © Swirko

Volledig scherm Tentoonstelling ‘Heaven Can Wait’ in voormalige kerk Edixvelde. © Swirko

Volledig scherm Tentoonstelling ‘Heaven Can Wait’ in voormalige kerk Edixvelde. © Swirko

Volledig scherm Tentoonstelling ‘Heaven Can Wait’ in voormalige kerk Edixvelde. © Swirko

Volledig scherm Tentoonstelling ‘Heaven Can Wait’ in voormalige kerk Edixvelde. © Swirko

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.