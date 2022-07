Harmonie van Herdersem wint VLAMO-award met ‘Cultuur? Natuurlijk!’

VLAMO staat voor Vlaamse amateurmuziekorganisatie. “Bij KH Concordia et Docilitas Herdersem vormde de BBC-documentaire ‘Earth: One Amazing Day’ de aanleiding voor een drieluik waarbij natuur, engagement en cultuur de rode draad vormden, onder de noemer CULTUUR? NATUURlijk!”, luidde het oordeel van VLAMO. “De vereniging organiseerde begin juli een gastronomische (en muzikale) natuurwandeling in samenwerking met Natuurpunt, zette in september haar schouders onder de lokale World Cleanup Day en als kers op de taart was er in november de voorstelling ‘One Amazing Day’, waarbij de muzikanten van de harmonie met popkoor Light My Choir en strijkersensemble Aag Dereymaeker - samen goed voor meer dan 100 uitvoerders - live de muziek bij de documentaire verzorgden, dit alles in goede banen geleid door de dirigent van de harmonie, Stijn De Raes. Een huzarenstukje om voor te bereiden in tijden van corona, maar toch vormden de muziek (koor, strijkers en harmonie), film en woord voor het publiek een zo goed als naadloos geheel. De vereniging stak bovendien heel wat moeite in het verkrijgen en bewerken van de symfonische muziek van de Britse componist Alex Heffes.”