Hardleerse bestuurder krijgt vier jaar cel nadat hij blijft rijden tijdens rijverbod

Asbest vrijgeko­men bij uitslaande brand in opslag­plaats voor autobanden

In de Lindeveldstraat in Hofstade is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zware brand ontstaan in een loods achter een leegstaande woning. De loods werd gebruikt voor opslag van autobanden en andere materialen. Er is ook heel wat asbest vrijgekomen bij de brand waardoor buren ramen en deuren gesloten moesten houden.