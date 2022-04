“Hallucinante cijfers”: cannabis, heroïne en cocaïne blijven groot probleem in Aalst

AalstIn 2021 zijn er 556 processen-verbaal opgesteld door de Aalsterse politie in het kader van de bestrijding van drugs. Vooral cannabis, cocaïne en heroïne blijven een groot probleem in Aalst. “Het is voor mij een absolute prioriteit om de strijd tegen de verdovende middelen aan te gaan. Drugs maakt mensen kapot”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Gemeenteraadslid Johan Van Nieuwenhove (Stadslijst) vroeg de burgemeester naar een stand van zaken inzake de drugsbestrijding in zijn stad. “Strijd tegen drugs wordt in Aalst intensief gevoerd”, is het antwoord van de burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Het is voor mij een absolute prioriteit om de strijd tegen de verdovende middelen aan te gaan. Drugs maakt mensen kapot. Het kan niet voldoende worden benadrukt. Enige tijd terug volgde ik een toelichting in het NICC (Nationaal instituut voor Criminalistiek) om de meest actuele en zorgwekkende schadelijk producten te kunnen bestrijden.”

“Er werd door politie Aalst in 2021 heel wat werk verzet”, zo ging de burgemeester verder. “556 aanvankelijke processen-verbaal (met inbegrip bestrijding synthetische drugs), 24 personen aangehouden door onderzoeksrechter, 479 verschillende personen geïdentificeerd wegens drugs, 45 dossiers over speed, 3 dossiers over xtc, 32 dossiers over hasj, 264 dossiers over cannabis, 62 dossiers over cocaïne, 52 dossiers over heroïne. Ik maak er samen met de politie en het parket een verhoogde prioriteit van in het Zonaal Veiligheidsplan. De fysieke en psychische integriteit van alle generaties maximaal veiligstellen, daar gaat het mij om. De strijd gaat ver en onverdroten verder”, besluit Christoph D’Haese.

Tweede drugshond



De burgemeester zei ook nog dat er mogelijk een tweede drugshond het korps komt versterken. “Er is een selectie afgerond en die is goed verlopen. We hebben twee geschikte kandidaten, maar er is maar één drugshond in ons korps. Ik zal aan de gemeenteraad een budgetwijziging vragen om zo een tweede drugshond te kunnen inschakelen in Aalst”, aldus D’Haese. “We kunnen die inzetten in het Aalsters nachtleven en uitgaansleven en ook aan de stationsomgeving.”



Johan Van Nieuwenhove (Stadslijst) noemt het ‘hallucinante cijfers’. “Het zijn hallucinante cijfers. Er zijn meer dan 550 PV’s voor drugsgerelateerde feiten in 2021 in Groot Aalst. En dan weten we niet wat ‘onopgemerkt’ bleef. Via het verkeer wordt heel wat binnen gesmokkeld. Een tweede drugshond en meer controles mogen er gerust komen”, zegt het gemeenteraadslid.

Volledig scherm Christoph D'Haese (N-VA) © Swirko