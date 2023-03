Guy (62) schrijft ‘Het rijk van de smid’: “Gaten in de geschiedenis zijn voor een auteur het interessantste”

In het derde boek worden ‘The Godmothers’ gekidnapt en geraken ze bij Genghis Khan. Het verhaal speelt zich onder meer af in Palmyra, in de Syrische woestijn. “Genghis Khan, de kruistochten, de Tempeliers, zelfs de Kelten, het passeert allemaal de revue. Het verhaal is op zich fictief. Ik heb in de geschiedenis gezocht naar grijze periodes. Voor een schrijver zijn die gaten in ons verleden heel interessant. Daar spring ik dan in. De historische context moet wel correct blijven, dus ik verricht wel een pak opzoekingswerk in onze Aalsterse bib Utopia”, zegt hij. “Dat opzoeken is een groot stuk van het plezier.”

Guy is ermee begonnen toen hij van job veranderde. “Vroeger was ik huisarts, maar ik sloeg een andere weg in en werd adviserend geneesheer. Dus toen was er tijd en ik schrijf graag. Ik begon te schrijven aan een verhaal dat zich afspeelde in de Tweede Wereldoorlog. De hoofdpersonages waren allemaal mensen van verschillende nationaliteiten. ‘Mochten die hun voorouders elkaar ook gekend hebben, wat zou dat geven?’, vroeg ik me af. Zo is het boek ‘The Godmothers’ ontstaan. Dat eerste boek was in het Engels uitgebracht, later ook in het Nederlands”, vertelt hij. ‘Het rijk van de smid’ is het derde boek. “Ondertussen werk ik aan een vierde boek. Ik vind het enorm plezierig.” Het boek kan je bestellen via deze link.