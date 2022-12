Guido Belcanto in CC De Werf: “In de kronkels van mijn geest”

“In een tijd toen het leven nog duidelijk was - iedereen keek naar dezelfde programma’s op tv en luisterde naar dezelfde liedjes - was Guido Belcanto een anonieme straatzanger”, zo zegt CC De Werf. “Hij schreef liedjes aan de lopende band en zong ze in kroegen doorheen heel Vlaanderen. Vijfendertig jaar later staan er vijftien platen op zijn actief, een catalogus van zo’n driehonderd liederen en is hij één van de boegbeelden van het Vlaamse lied. Het jaar 2019 was wellicht het meest succesvolle in zijn carrière. Maar in 2020 werd alles anders. Guido trok zich terug in de Franse Pyreneeën en verbleef daar een half jaar in gedwongen ballingschap. De terugtrekking uit het openbare leven gaf zijn creatieve geest nieuwe vleugels en hij schreef nieuwe liedjes aan de lopende band. Nog altijd is Guido de enige ware zanger van het levenslied, de troubadour van de gebroken harten die de onvolmaaktheid van het leven en de liefde bezingt met groot mededogen en verzachtende en troostende humor.”