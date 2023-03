Grote verkeershinder in Aalst door boze boeren: “Gebruik je verstand, behoud de boeren in ons land”

In Aalst stopten de boeren niet, maar het duurde wel een tijdje eer ze allemaal gepasseerd waren. De politie sloot op de Haring de toegang tot de autosnelweg af, waardoor heel wat automobilisten een andere weg moesten zoeken naar de E40. In tegenovergestelde richting stond er een file op de Capucienenlaan en Leo De Bethunelaan. Ook wie van Nieuwerkerken was gekomen via de Hoezekouterdreef, stond zeker een uur te wachten voor alle tractoren gepasseerd waren. Op verschillende tractoren waren slogans te lezen, zoals: ‘Gebruik je verstand, behoud de boeren in ons land.’