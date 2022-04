Groepsaankoop 1.000 regentonnen in Zuid-Oost-Vlaanderen: “Besparen op leidingwater is goed voor je factuur”

RegioAlle gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen zetten hun schouders onder de groepsaankoop #1000regentonnen. Van 19 april tot 30 mei kunnen de inwoners van 26 gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen via de groepsaankoop #1000regentonen voordelig een regenton aankopen. Onder meer Aalst en Oudenaarde doen mee.

Alle Zuid-Oost- Vlaamse gemeenten zetten hun schouders onder deze uitdaging. De Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten zijn Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lede, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zottegem, Zwalm. Ook de inwoners van gemeenten Affligem, Liedekerke en Galmaarden.

De groepsaankoop is een initiatief van streekintercommunale SOLVA in samenwerking met de afvalintercommunales ILVA en IVLA. Zij staan in voor de levering van de tonnen. Er is keuze uit verschillende kwalitatieve modellen. Van een gewone ton tot een designmodel met bloembak. De tonnen worden aan huis geleverd en je kan de ton ook op de regenpijp laten aansluiten. Daarvoor werken de intercommunales samen met het maatwerkbedrijf GoedWonen vzw uit Zottegem. Het doel is dat er in Zuid-Oost-Vlaanderen 1000 regentonnen bijkomen. Zo willen we de inwoners van Zuid-Oost-Vlaanderen aanzetten om regenwater op te vangen en te gebruiken.

Het belang van wateropvang

We krijgen steeds meer te maken met extreem weer. Hevige buien, maar ook lange periodes van droogte. Droge zomers maken duidelijk dat water een kostbaar goed is. Met een regenton vang je hemelwater op zodat je het kan gebruiken. Je kan er je tuin mee besproeien of er je auto mee wassen. Gemiddeld verbruiken we 120 liter drinkwater per persoon per dag. In warme periodes stijgt dit verbruik naar gemiddeld 150 liter per persoon per dag. Met een regenton verbruik je minder leidingwater en moet er minder grondwater opgepompt worden. Zo bespaar je heel wat liters op je verbruik van leidingwater. Dat is niet alleen goed voor de natuur, je bespaart er ook mee op je waterfactuur. Een geschenk uit de hemel.

“Vanuit SOLVA bieden wij onze Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten klimaatondersteuning. Door samen initiatieven te organiseren is de klimaatimpact veel groter. Wie regenwater hergebruikt in de tuin geeft het water terug aan de natuur. En deze groepsaankoop is niet alleen goed voor het klimaat maar ook voor je portemonnee. Onze focus ligt op duurzaamheid, prijsvoordeel en gebruiksgemak”, zegt Caroline Vlaeminck, klimaatmedewerker SOLVA. De regenton kan ook helpen bij het opvangen van water bij wateroverlast. Wanneer het vaak kort en hevig regent, kan de grond niet al het regenwater opvangen. De regenton helpt daarbij.

Alle info over de groepsaankoop 1000 regentonnen kan je vinden op www.1000regentonnen.be.