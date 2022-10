Groen wil meer sociale woningen in Aalst: “Belangrijke sociale woonprojecten lopen vertraging op of zijn geschrapt”

Aalst AL­DI-outletsto­re in Aalst: “Onze resterende voorraad non-foodartike­len uitverko­pen”

ALDI opent vanaf vrijdag 14 oktober een tijdelijke outletwinkel in de Kapiteintjesstraat in Aalst. In deze outletwinkel vinden klanten interessante aanbiedingen tegen sterk verlaagde prijzen. Op die manier wil ALDI zijn resterende voorraad non-foodartikelen uitverkopen en de consumenten laten profiteren van zijn lage prijzen.

14 oktober