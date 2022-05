Groen wil een ‘stadsmunt’ in Aalst: “We krijgen er 249.000 euro subsidie voor, die rechtstreeks naar de lokale handel gaat”

De stadsmunt zou een stap verder gaan dan een klassiek getrouwheidssysteem voor handelaars dat lokale kopers beloont. Het is voor alle duidelijkheid een digitale munteenheid. De bedoeling is om een aantrekkelijk voordelenaanbod te voorzien doordat de burgers die stadsmunten ook bij lokale handelaars kunnen uitgeven en opsparen én eveneens aanspraak kunnen maken op bepaalde stadsvoordelen bijvoorbeeld museumbons, parkeertijd, zwembeurten etc.. , maar ook een manier om mensen te motiveren bij te dragen aan bepaalde doelen: zoals lokaal shoppen, ecologie, mobiliteit, vrijwilligerswerk..

“Zo kunnen bijvoorbeeld ook de hardwerkende carnavalisten beloond worden voor hun inspanningen, maar ook mensen die buurtfeesten organiseren of eraan meewerken, mensen die wasbare luiers kopen.. Kortom de mogelijkheden zijn werkelijk eindeloos”, zegt Groen Aalst. “Aangezien de Aalstenaar een mens is die trots is op zijn stad én aangezien lokaal winkelen promoten iets is waar volgens mij elke partij achter staat, lijkt dit iets dat volgens mij veel kans tot slagen heeft in Aalst, ook naast de reeds aanwezige tools die in gebruik zijn om het lokaal winkelen in de verf te zetten. Er zijn voor dit voorstel heel wat subsidies te verkrijgen, zo heeft Sint-Niklaas vanuit Europa, De Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen een totaal van 249.000 euro ontvangen. “Dit is een subsidie waarvan het overgrote deel bij de lokale economie en de burger terecht komt”, aldus Sarah De Bruecker. “Dat lijkt mij toch al een degelijk getal om eens over na te denken.”