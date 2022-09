Groen vraagt betere handhaving tonnagebeperking: “Waar blijven er camera’s die nummerplaten herkennen?”

Aalst Steffen (37) superfier op zijn ‘Café De Nîmes’ aan de Hopmarkt: “Duurzame jeans, dat vind ik heel belangrijk”

Steffen Knockaert (37) is dolgelukkig, want aan de Hopmarkt in Aalst is zijn nieuwe zaak Café De Nîmes geopend. In een prachtig interieur vind je er de leukste en bovendien duurzaamste jeans van Aalst.

17:42