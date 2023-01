Groen schenkt 1.500 euro aan SOS Schulden op School: “Meer en meer lege brooddozen, dat moet veranderen”

“SOS Schulden Op School is tevreden met de mooie gift”, zegt Johan Van Biesen. “De kostprijs van lesmateriaal en de lijst aan materialen blijft groeien waardoor dit voor veel gezinnen onhoudbaar wordt. Schulden op School zal scholen en overheid blijven sensibiliseren en helpen in het opstellen van een kostenbewust beleid. In 2023 gaat het project De Doorgeverij van start dat inzet op een grotere duurzaamheid van lesmateriaal. Dit is een belangrijke schakel in de keten, net zoals het invoeren van een maximumfactuur in het secundair onderwijs of de garantie dat elk kind bij de start van het schooljaar over alle nodige materialen kan beschikken”