Gratis initiatielessen bij Koninklijke Judoclub Aalst.

NET OPEN. Matthias en Helena openen Basj: “Gezellige nieuwe brunchplek in hartje Aalst”

Aalst is een gezellige brunchplek rijker. In de Molenstraat is Basj geopend. Uitbater Matthias De Ridder en chef Helena Creytens serveren er lekkere spiegeleitjes met spek en hartjeswafels met rood fruit.