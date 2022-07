Gratis gegidste wandeling door natuurgebied Honegem

Aalst Schuld­graad daalt naar 1.689 euro door uitstel van grote realisa­ties: “Coronacri­sis goed doorgeko­men, nu verder investeren in de stad”

Corona, pech, rechtszaken: het stadsbestuur van Aalst zag de voorbije jaren om allerlei redenen enkele grote realisaties sneuvelen. Andere moesten worden uitgesteld. Denk maar aan de Health & Care Valley, de evenementenhal of de veiligheidskazerne. Het enige positieve effect is dat de schuldgraad per Aalstenaar daardoor daalt: van 1.731 euro in 2020 naar 1.689 euro per inwoner. “Maar het is nu ook niet zo dat er helemaal niks is gebeurd”, vindt schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA).

30 juni