Gratis ‘ajuintjes-tatoos’ bij Pommeline en Cirio op carnavalszondag: “We vragen een vrije bijdrage, opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker”

“Het is de eerste keer dat we Aalst carnaval zullen meemaken en we wilden toch iets speciaals doen”, zeggen Cirio en Pommeline. “In de loop van de namiddag mogen carnavalisten hier een ajuintje laten zetten door een van onze tattoo-artists. Het is helemaal gratis, maar het zou wel leuk zijn als de mensen ook onze actie voor het goede doel steunen in ruil voor de tattoo. Er zal hier een bokaal staan waar je dan centjes in kan steken”, zegt Pommeline. “De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker”, zegt ze. Pommeline heeft het eerste ajuintje al op het been van haar vriend Cirio gezet. De barbershop naast de deur is open en de opbrengst van de barbershop gaan ook naar het goede doel.