Grasmat op de Grote Markt ligt er weer: “Kinderen kunnen opnieuw ravotten”

Aalst Beklaagde overtreedt nachtklok en krijgt boete: “Wilde paar vriendin­nen gaan bezoeken”

In de politierechtbank van Aalst is een man maandagochtend veroordeeld tot een geldboete nadat hij de nachtklok had genegeerd die toen van kracht was. De man was ook niet aan zijn proefstuk toe en werd al meermaals veroordeeld.

7 maart