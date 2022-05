Gloednieuwe Standaard Boekhandel heropent in Nieuwstraat: “Klanten krijgen een hapje, een drankje en een attentie op de Topdag”

Het pand in de Nieuwstraat waar Standaard Boekhandel altijd al was, werd afgebroken en helemaal opnieuw heropgebouwd. Het resultaat mag er zeker zijn, met koperen ‘ossenogen’ op de dakverdieping als eyecatcher. “In de zomermaanden volgen er nog pleisterwerken aan de voorgevel, maar de winkel is wel alweer open. Binnenin is er ook veel te zien en te beleven, want met een trap of lift bereik je nu de eerste verdieping vol literatuur en zeteltjes aan het raam”, zegt een terecht fiere winkeluitbater. Eerder een winkel die je in een grootstad als Gent of Brussel verwacht, maar nu dus ook in Aalst.