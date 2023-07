Glenn (32) en Yari (22) bijzonder aangeslagen na brand in café Soleil: “Op amper dertig minuten alles kwijt”

Opluchting bij Natuurpunt: “Vier jonge ooievaars zijn veilig uitgevlo­gen na dood van ma­ma-ooievaar.”

Eind juni was er nog treurig nieuws van de ooievaarsfamilie in Gijzegem want mama-ooievaar Emma was dood teruggevonden. Papa Gijs stond er dus helemaal alleen voor om de vier ooievaarskuikens van eten te voorzien. De alleenstaande papa heeft het echter heel goed gedaan, want de vier ooievaarskuikens zijn nu veilig uitgevlogen.