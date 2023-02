Gilles (39) niet blij met tribune op Keizersplein: “Al 30 jaar een geweldig zicht op de stoet, nu zet de stad een tribune voor de deur”

Aalst “Ik vrees dat de carnavals­stoet nu met een ‘wo­ke-bril’ zal bekeken worden”: parlemen­tai­re vraag van Eco­lo-Groen beroert de politieke gemoederen in Aalst

“De vijandelijkheden van de ‘politiek-correcten’ jegens Aalst carnaval en onze ‘freedom of speech’ zijn andermaal geopend. Ongetwijfeld komt er nog een offensief.” Aan het woord is burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA) en het is zijn reactie op een parlementaire vraag van Ecolo-groen over racisme en antisemitisme in de stoet van Aalst. Die vraag werd vrijwel meteen ingetrokken, maar volgens D’Haese is de toon wel gezet.

9 februari