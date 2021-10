Gigantisch spandoek tegen padelvelden: “Voldoende padelterreinen op andere plaatsen”

Aalst Elektri­sche step die in oplader zat gaat in vlammen op

18 oktober In de Alfons van de Maelestraat in Erembodegem is maandagochtend een elektrische step in vlammen opgegaan in een appartementsgebouw. Het toestel zat in de lader toen het vuur vatte. Gewonden vielen er gelukkig niet.