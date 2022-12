Gezinsfestival ‘Muwinter’: “Koken, filosoferen en een poppentheatervoorstelling rond Daens”

Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Erfgoed en Museum kijkt er al naar uit. “Muwinter is geen expo, maar een gezinsfestival. We willen aan de hand van activiteiten voor jong en oud erfgoed toegankelijk en beleefbaar maken voor iedereen”, zegt hij. “Vanaf 13 uur in de namiddag is iedereen welkom in ’t Gasthuys voor workshops koken, filosoferen en weven en een poppentheatervoorstelling rond Daens. Aalsterse stadsgidsen staan klaar om je op sleeptouw te nemen doorheen het museum en het bijzondere verhaal van priester Daens. In de winterbar geniet je van een drankje of een kom soep.”

“Erfgoed plakt natuurlijk niet vast aan enkel het museum”, gaat schepen Van Overmeire verder. “Daarom laten we Daens nog een keer de Aalstenaars toespreken vanop de plek waar hij dat destijds ook deed: de Sint-Martinuskerk. Om 16u.30 projecteren we er de film ‘Daens’ van Stijn Coninx op de indrukwekkende restauratiewand.” De vertoning is een samenwerking met Netwerk en na de film is er gelegenheid om met de regisseur zelf in gesprek te gaan. De toegang is gratis, maar reserveren via tgasthuys.be is verplicht. Daar is ook het volledige programma te vinden.”

“Priester Daens lag aan de grondslag van de beweging die zijn naam ging dragen. De Daensisten verzetten zich tegen de uitbuiting van de arbeiders en de achteruitstelling van de Vlamingen in België. Ze kwamen op voor algemeen stemrecht en voor verplicht en kosteloos onderwijs. Om deze brede beweging in de kijker te zetten, was er het project ‘Daens in Denderland’ van Erfgoedcel Denderland. Deze editie van Muwinter is daarvan het orgelpunt”, besluit schepen Van Overmeire.