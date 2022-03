‘Geweld is nooit geweldig’: stad Aalst kaart jongerengeweld aan met campagne op sociale media

AalstGeweld wordt steeds vaker een probleem onder de schoolgaande jeugd en daar moet de bewustmakingscampagne ‘Geweld is nooit geweldig’ verandering in brengen. “Het is echter best mogelijk dat u de drie campagnevideo’s de komende weken nergens ziet verschijnen, maar wees gerust: uw puberzoon of -dochter krijgt ze wél te zien”, zegt de stad Aalst.

“Vanuit de scholen en middenveldorganisaties krijgt de stad regelmatig alarmerende berichten van genormaliseerde agressie onder jongeren”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Zowel verbaal als fysiek geweld wordt steeds vaker getolereerd binnen een vriendschappelijke context, een zorgwekkende evolutie. Het begint vaak onschuldig in de ogen van jongeren, met een lichte tik of een vluchtig verwijt, waardoor ze na verloop van tijd niet meer inzien dat hun gedrag echt niet door de beugel kan. Daarnaast mogen we ook niet blind zijn voor het fenomeen van de ‘drillrap’, harde hiphopmuziek waarin onverbloemd over geweld gerapt wordt.”

Van Snapchat tot TikTok

Vanuit de stad werd het project COPE opgestart om de normalisering van jongerengeweld aan te pakken. “We merken dat de pedagogische tools van de scholen en welzijnswerkers momenteel ontoereikend zijn”, aldus nog burgemeester D’Haese. “Daar willen we als stad iets aan doen. In een eerste fase lanceren we een bewustmakingscampagne die jongeren aan het denken moet zetten: Valt mijn gedrag wel goed te praten én wat kan ik eraan doen? In een volgende fase willen we inzetten op weerbaarheidstrainingen en ondersteuning voor slachtoffers, individuele coaching van daders en opvoedingsondersteuning voor scholen en ouders.”

Volledig scherm 'Geweld is nooit geweldig'-campagne in Aalst. © Swirko

Onder de slogan ‘Geweld is nooit geweldig’ werden drie campagnevideo’s gemaakt die verschillende vormen van jongerengeweld aan de kaak stellen. “Het gaat onder meer over partnergeweld, agressie bij het vieren van een verjaardag of geweld onder groepsdruk”, zegt schepen van Jeugd Katrien Beulens (onafhankelijk). “De video’s starten alle drie met een herkenbare situatie op sociale media: een Snapchat-filter, een verjaardagsfoto op Instagram of een dancebattle op TikTok. In elke scène duikt echter een onverwacht element van geweld op, dat jongeren moet wakker schudden. Het blauwe oog is bijvoorbeeld helemaal geen filter. De leefwereld van jongeren is helemaal verweven met de online wereld, waar een like of een hartje heel snel gegeven wordt om iets goed te keuren. Deze campagne moet hen laten beseffen dat zoiets niet ‘geweldig’ is.”

Op smartphone-formaat

De kans is groot dat de videocampagne voor elke 25+’er onder de radar blijft. “Een bewuste keuze”, gaat schepen Beulens verder. “We lanceren de video’s voorlopig enkel via Instagram en via profielen waar jongeren actief zijn. De scènes werden ook allemaal verticaal in beeld gebracht, op smartphone-formaat. Door de beoogde doelgroep specifiek in te stellen, willen we ervoor zorgen dat elke jongere in Aalst en omstreken straks de beelden te zien krijgt.”

Toch speelt de campagne zich niet enkel online af. “De stad werkt aan een lessenpakket waarmee de scholen aan de slag kunnen”, zegt schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA). “De jongeren zullen de video’s hopelijk al zien passeren hebben op hun tijdlijn, waardoor ze er al vertrouwd mee zijn en een gesprek opgestart kan worden. Hoe kijken zij naar de situatie? In hoeverre zijn hun normen verschoven of vervaagd? We willen graag dat alle Aalsterse secundaire scholen hun schouders onder het project zetten en nodigden hen daarom uit om een engagementsverklaring te tekenen. De 18 jongeren die te zien zijn in de campagne, gaan of gingen trouwens allemaal naar verschillende Aalsterse scholen.”

