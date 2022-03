Gevangene (47) ontsnapt tijdens penitentiair verlof en zet handel in speed op poten terwijl hij 15 maanden onderduikt

Handeltje op poten gezet

Dat drugs een pijnlijke rode draad vormen in het leven van de man, werd meteen duidelijk tijdens het proces. De man zat een jarenlange gevangenisstraf uit wegens drugsfeiten. Na zijn ontsnapping zette hij al snel een handel in speed op poten. Om geld te verdienen, maar ook om zijn eigen gebruik te kunnen financieren. Volgens het openbaar ministerie verhandelde de man zo’n 2 kilogram speed per maand.

Dat werd echter tegengesproken door zijn advocaat. “Dat is gewoonweg niet mogelijk. Hij had noch het netwerk, noch de financiële middelen. Zijn volume is gestaag gestegen en op zijn hoogtepunt verkocht hij inderdaad die hoeveelheid, maar dat was absoluut niet van bij het begin het geval.” In oktober van vorig jaar werd de man, na een tip van een van zijn klanten, opgepakt op een bus in Gent. In zijn rugzak zat er naast 2 kilogram speed ook een boksbeugel en een vouwmes.”