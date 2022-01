Getuige van dodelijk vluchtmisdrijf kende slachtoffer (77): “Ze genoot van haar ritjes met de bromfiets”

Denderhoutem Bestuurder vergist zich van pedaal en rijdt achter­waarts supermarkt binnen

In de Schoolstraat in Denderhoutem is woensdagochtend een bestuurder met zijn voertuig achterwaarts de inkom van een supermarkt in gereden. Hij duwde verkeerdelijk het gaspedaal in en schoot achteruit, waardoor hij de winkel binnenreed. Gewonden vielen er niet.

