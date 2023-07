Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Aalst vandaag

Ereburger Iwein van Aalst krijgt een ‘gezicht’: “Al zullen we nooit zeker weten hoe hij eruitzag”

In maart kende de Aalsterse gemeenteraad het ereburgerschap toe aan Iwein van Aalst. Dat was de eerste stap in een traject in de aanloop naar de 900ste verjaardag van de slag bij de Hertshaag in 2028. Alle verdere activiteiten die in deze aanloop passen, worden vanaf nu voorzien van een eigen logo dat speciaal hiervoor ontwikkeld werd: het gezicht van Iwein van Aalst.