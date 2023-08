Cheyenne (27) gaat voor kroontje Miss België: “Het was nu of nooit”

De 27-jarige Cheyenne Vermeeren uit Aalst droomt ervan om in 2024 het kroontje van Miss België te dragen. Na veel wikken en wegen schreef Cheyenne, opgegroeid in Nieuwerkerken en in het bezit van een masterdiploma Psychologie, zich in voor de Miss-verkiezing. Met de opbrengst van enkele ‘closet sales’ wil ze het goede doel steunen. “Ik heb lang getwijfeld.”