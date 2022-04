Geluidsschermen langs E40 in Erembodegem: “Werken starten begin 2023"

2023

De aanbesteding is in de tweede helft van dit jaar voorzien. Kort nadien, eind dit jaar of begin 2023 zullen de werken in uitvoering gaan. De vervanging van een aantal bruggen in en over de autosnelwegen zal in een apart project aangepakt worden. Wanneer de brug in de Italiënweg aan de beurt zal komen, is op dit moment nog niet bepaald. De volgorde van vervanging zal onder andere in functie van de staat van de brug bepaald worden. “Deze investering in geluidsschermen zal de inwoners van de Italiënweg ten goede komen. Zij wachten al jaren op een oplossing voor de hoge geluidshinder in hun buurt. Blootstelling aan geluidsoverlast is immers niet goed voor de gezondheid en het mentaal welzijn”, zegt Stijn De Roo.