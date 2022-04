Geen stoet of Arendprinsverkiezing, maar wél feest met Arendcarnaval: “Weekend vol carnavalsvertier”

AalstArendcarnaval in Aalst, eindelijk mag het nog eens. De feesttent staat al op het plein van Horebekeveld, klaar voor een weekendje Aalsters carnavalsvertier. Een Arendstoet en Arendprinsverkiezing zijn er nog niet, maar voormalige Arendprinsen staan dit weekend wel in kostuum op het podium. “Voor het eerst na corona weer feest.”

“Het is wel een feest zonder stoet en zonder nieuwe Arendprins”, zegt Kristof Roelandt, al jaren een van de drijvende krachten achter het Arendcarnaval in Aalst. “Dus we hebben een alternatief gezocht.”

Kinder Orend Carnaval

Net zoals het Aalsters carnaval kiest de Arendwijk in Aalst zijn eigen Arenprins. De verkiezing is elk jaar een enorm populair event, vaak zelfs groter dan prinsenverkiezingen in omliggende gemeenten en steden. In 2019 werd Bram Bassleer verkozen tot Arendprins en die is dat tot op de dag van vandaag. Aalst carnaval verkoos net voor de coronapandemie nog Yvan De Boitselier als prins in 2020, maar de Arendprinsverkiezing moest uitgesteld worden. “Vrijdag is er de opening van de tent en het afscheid van onze huidige Arendprins”, zegt Kristof. “Die avond komt ook Sam Gooris optreden.”

Op zaterdag is er een ‘Kinder Orend Carnaval’, een kindernamiddag in de tent op het plein van Horebekeveld. Er is een optreden van de lokale meidengroep ‘Ons3' en een wervelende kindercarnavalsshow van Clown Rocky. Gratis toegang en gratis ijsjes. “We verkiezen die dag ook een jeugdprins, zowel een meisje als een jongen”, zegt Kristof.

Orend & Friends

Om 20 uur start op zaterdag in de feesttent een avondje vol sfeer. De kandidaat-Arendprinsen, die dus al sinds 2020 wachten op een verkiezing, brengen er hun playbackshow. Die hadden ze voorbereid voor de verkiezing, maar hebben ze nooit kunnen brengen door corona. “Wanneer in het eerste weekend van september de Arenprinsverkiezing doorgaat, zullen ze een nieuwe playbackshow brengen”, zegt Roelandt. Later op de avond komen Jettie Pallettie en dj Jefken. In september hopen ze op de Arend om nog eens een echte Arendprinsverkiezing te hebben. De keuze voor september is bewust, want de voorbije jaren waren de coronacijfers nog relatief laag in die periode.

Op zondag is het ‘Orend & friends’. “Vroeger was er hier een sterrenparade, dus die sfeer willen we weer oproepen. We hebben alle oud-Arendprinsen en Arendkandidaten uitgenodigd en die komen optreden in hun kostuum”, zegt Kristof. “Ook prins Yvan en kandidaat Yordi van het grote Aalsterse carnaval komen langs om hun liedjes te zingen.”