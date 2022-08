Geen rechtstreekse treinverbinding Aalst-Ninove: “De Denderstreek verdient beter”

Aalst/Denderleeuw/NinoveSinds het nieuwe vervoersplan van de NMBS in december, is er een knip in de treinverbinding tussen Aalst en Ninove. Pendelaars moeten overstappen in Denderleeuw.

“De aansluiting hier wordt niet gegarandeerd. Daardoor zijn veel reizigers vaak een uur en 23 minuten onderweg voor een traject van slechts 15 kilometer”, verduidelijkt federaal Kamerlid, Anja Vanrobaeys (Vooruit). “Ik heb dit al voorgelegd aan de minister van Mobiliteit. Hierdoor werd de aansluiting een tijdje verzekerd, maar dat loopt nu na enkele maanden opnieuw fout.”

Geen structurele oplossing

“Met het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht dring ik opnieuw aan dat deze aansluiting verzekerd wordt. Het kan niet dat we ouders, die naar hun werk moeten, verplichten eerst ’s ochtends hun tieners die dit traject zelfstandig kunnen afleggen, de auto in sturen zodat ze op tijd op school geraken”, aldus een verontruste Vanrobaeys.

De wachttijd van de trein die in Denderleeuw vertrekt is evenwel geen structurele oplossing. De woordvoerder van de NMBS verklaarde dat omwille van de werken in het station Denderleeuw geen rechtstreekse verbinding meer kon worden verzekerd van Aalst naar Ninove en terug. Op een schriftelijke vraag van Vanrobaeys voor een structurele oplossing, blijft het antwoord uit.

Denderstreek

“De Denderstreek verdient beter. Als we willen dat het openbaar vervoer aantrekkelijk wordt, dan zullen we nog een tandje mogen bijsteken. Zeker nu de prijzen aan de pomp stijgen, moeten pendelaars en scholieren kunnen rekenen op betaalbaar en kwaliteitsvol openbaar vervoer. Niet iedereen pendelt naar Brussel, ook de bedrijven en scholen in de Denderstreek moeten bereikbaar blijven. Nu volgende week de school heropstart, kan ik alleen maar hopen dat de aansluiting opnieuw verzekerd wordt in Denderleeuw”, besluit Vanrobaeys

