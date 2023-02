Geen prijs voor ‘beste politiek incorrect thema’: “Stoet was te braaf.”

LIVE. Aalst carnaval: stad kijkt uit naar popverbran­ding om 21 uur, “stoet te braaf” voor prijs ‘politiek incorrect thema’

Dag drie van Aalst carnaval is er opnieuw eentje vol feest en plezier. De Voil Jeanetten liepen door de straten en er daagde een massa mensen op om te komen kijken. Om 21 uur is er nog de popverbranding, het laatste officiële nummer voor de nacht valt. Beleef alle hoogtepunten op de voet in onderstaande liveblog.