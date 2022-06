Geen Parkies meer, maar Parkfeesten: “In augustus een gratis concert van Camille”

Aalst Groen wil een ‘stadsmunt’ in Aalst: “We krijgen er 249.000 euro subsidie voor, die recht­streeks naar de lokale handel gaat”

Oppositiepartij Groen zal in de gemeenteraad van Aalst aan het stadsbestuur vragen om een ‘stadsmunt’ in te voeren, om zo de lokale economie te ondersteunen. Het is raadslid Sarah De Bruecker die dit zal voorstellen.“Ik baseer mij voor dit voorstel op de ‘Ceinzen’ in Sint-Niklaas, zij hebben al een stadsmunt ingevoerd. Bij ons kan dit dan ‘Cengen’ heten of zo”, glimlacht ze.

31 mei