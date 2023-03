Geen parkeerboetes meer voor carnavalisten twee weken voor de stoet: “Op die tijd bouw je toch geen carnavalswagen?”

Vanaf de start van de opbouw van de Winterfoor is de parking van de Aalsterse carnavalshallen voortaan gratis. Wanneer de foorkramers de kermis weer afbreken, moet je opnieuw betalen om te parkeren daar. Zo wil de stad parkeerboetes vermijden voor carnavalisten die werken aan de carnavalswagens. “Die periode van gratis parkeren is veel te kort”, vindt de Stadslijst.

In de carnavalswereld leeft al een tijdje de vraag om geen parkeerboetes uit te delen aan de werkhallen in de periode voor carnaval. Anja Blanckaert van De Stadslijst stelde er een vraag over in de gemeenteraad. “Sinds vorig jaar moet je betalen om te parkeren aan de carnavalswerkhallen van Aalst. Ik heb voorgesteld om de carnavalisten die komen werken aan hun praalwagen vrij te stellen. Je zou bijvoorbeeld een kaart aan de voorruit kunnen leggen waarbij je bewijst dat je lid bent van een groep. Er werd bevestigd dat een maand voor carnaval niemand een boete zou krijgen. Nu blijkt dat er wel carnavalisten boetes hebben gekregen binnen die termijn”, zegt ze.

“Wat betreurenswaardig is, want deze mensen zetten zich zo in voor de stoet van Aalst carnaval. De groepen betalen huur om gebruik te maken van de hallen en daar komt nu nog parkeergeld bovenop. Sommige carnavalisten betalen 40 euro per maand aan parkeergeld”, aldus gemeenteraadslid Anja Blanckaert (Stadslijst). Nu was er een vrijstelling in de periode van 10 februari tot 26 februari. “Veel te kort”, vindt Blanckaert.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm carnavalswerkhallen in Aalst © Wannes Nimmegeers

Team Mobiliteit wil wel

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat dit allemaal bekeken is. “Het schepencollege van 24 januari heeft opdracht gegeven aan de stadsdiensten om te bekijken op welke wijze gratis parkeren kan aangeboden worden in de maand voor carnavalszondag. Op 30 januari is dan voorgesteld om vanaf 5 februari tot en met 7 maart een aantal twintigbeurtenkaarten te voorzien voor de carnavalsgroepen. Het aantal kaarten kan dan afgestemd worden op de grootte van de groep. Er zijn natuurlijk maar 150 parkeerplaatsen. Op deze manier zouden we buurtbewoners nog altijd stimuleren om zich op een alternatieve manier te verplaatsen”, zegt De Gucht (Open Vld). “Er was een tweede voorstel van Team Mobiliteit om betaalautomaten tussen 5 februari en 7 maart tijdelijk uit te schakelen. Het schepencollege besliste uiteindelijk om de betaalautomaten uit te schakelen gedurende de periode van de Winterfoor tussen 10 en 26 februari”, zegt de schepen.

“Te kort”

“Er is nu vastgelegd dat je niet meer zal moeten betalen vanaf het moment dat de Winterfoor wordt opgesteld tot het moment dat ze wordt afgebroken. Dat is voortaan de vaste periode dat je niet meer moet betalen om te parkeren aan de carnavalswerkhallen. In totaal kom je zo tot een maand gratis parkeren rond de carnavalshallen”, zegt De Gucht.

De opbouw van de Winterfoor startte dit jaar op 1 februari en 26 februari was de laatste dag van de kermis. De parkeerautomaten werden pas de tiende februari uitgeschakeld. Gemeenteraadslid Anja Blanckaert (Stadslijst) vindt de periode voor carnaval dat je mag gratis parkeren veel te kort. “Op twee weken bouw je natuurlijk geen carnavalswagen. Ik vind het een jammere zaak”, repliceerde ze.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.