Geen kaatstornooi meer op de Houtmarkt, wel Vlaams Kampioenschap in Herdersem

Odi­see-studenten bouwen een 'tiny house' op de campus in Aalst: "Een gezellig paviljoen door en voor onze studenten"

Odisee hogeschool heeft nu een tiny house voor studenten op de campus in Aalst. Het concept is bedacht door het onderzoeksteam van de hogeschool, DUBiT (Duurzaam (ver)bouwen in Team), en het werd gebouwd samen met de eerstejaarsstudenten van de professionele bacheloropleiding Bouw. “Het is een gezellig paviljoen waar studenten in kunnen werken, ontmoeten of chillen”, vertelt Filip Van Langenhove, onderzoeker bij de onderzoeksgroep.

14:04