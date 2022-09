Geen groot scherm meer voor Rode Duivels op Keizershalparking: “Kans op slecht weer te groot”

Aalst Eerste keer City Lunch Walk op Autoloze Zondag: “Twaalf culinaire stops, van lekkere soep tot Pest­kop-bier”

Het stadscentrum is op zondag 18 september autovrij tussen 12 en 19 uur, want dan is het Autoloze Zondag. Voor het eerst is er die dag de City Lunch Walk van vzw Maspoe, de stad en tal van horecazaken. Het wordt een culinaire wandeltocht door de stad, van café naar restaurant naar soepbar. Iets om naar uit te kijken.

16 september