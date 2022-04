Geen buitenlesdag bij Odisee Aalst, maar een buitenlesweek

Bij Odisee hogeschool stimuleren ze docenten Onderwijs om deze week, en ook daarna, meer buiten les te geven. “Men staat er soms niet voldoende bij stil maar heel wat eindtermen kunnen ook buiten de klaslokalen gerealiseerd worden. Denk maar aan een les over bomen, bloemen en planten of een wiskundeles over oppervlaktes.”, vertelt Steven Van Mol. “Wij hebben zo veel mooie plekken op onze campus waar we creatief aan de slag kunnen zoals onze buitenaula. Het zou zonde zijn om deze niet te gebruiken.”

De eerstejaars Kleuteronderwijs werken tijdens hun stage rond het thema afval dus ter voorbereiding trokken ze de straat op. Maayke Asselman, docente Kleuteronderwijs vertelt: “Eén van de buitenactiviteiten deze week was de stagevoorbereiding rond het thema afval. Hoe kan je dit beter voorbereiden dan zelf afval te rapen en te sorteren?” “Maar ook gewone lessen zoals wiskunde en beeld hebben buiten plaatsgevonden”, vult Steven Van Mol aan. “Zelfs onze vergader- en brainstormmomenten hebben we deze week in buitenlucht gedaan.”

Congruent leren is hier de boodschap. “We moeten zelf als docententeam aantonen dat buiten lesgeven een leuk alternatief kan zijn. Zo tonen we het goede voorbeeld aan onze studenten en gaan zij dit zelf tijdens hun stage ook toepassen. We hebben een online verzamelpunt gemaakt om ervaringen en tips met elkaar te delen. Voor kinderen is buiten spelen en leren belangrijk want zo leren zij hun grenzen kennen en risico’s beter inschatten. Het verbetert ook hun weerbaarheid. Ik zeg altijd: slecht weer bestaat niet, enkel slechte kledij”, aldus Van Mol.

Volledig scherm Buitenlesweek in Odisee Aalst. © Odisee

