“Geen Aalst carnaval in 2022, en ook geen plan B”: Burgemeester D’Haese bevestigt wat al even gevreesd werd

Het staat nu 100% vast: Aalst zal geen carnaval vieren in 2022. Er komt geen prinsenverkiezing eind januari of een carnavalsfeest een maand later. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) heeft de knoop doorgehakt na overleg met de Veiligheidscel van de stad Aalst. De festiviteiten worden opgeschoven naar 2023.

Het was eigenlijk al op de gemeenteraad van dinsdag duidelijk dat Aalst carnaval 2022 geannuleerd zou worden. “Het zag er goed uit, tot voor de komst van de omikronvariant”, zei de burgemeester van Aalst. “Ik heb tot op het laatste alles willen doen om carnaval te laten plaatsvinden. Er is bijzonder veel knaldrang in Aalst. Alleen moeten we goed beseffen dat er heel wat pro’s en contra’s zijn. De beslissing zal vallen na het Overlegcomité en na overleg met de Aalsterse Veiligheidscel. Iedereen weet hoe ernstig we er aan toe zijn en hoeveel onzekerheden er zijn.”

De beslissing is er

Ondertussen is het overleg met de Veiligheidscel van Aalst - waar ook dokters van de ziekenhuizen in zetelen - achter de rug. Die medische experts lieten de voorbije dagen al weten geen voorstander te zijn om carnaval te organiseren in deze omstandigheden. De beslissing is nu dus gevallen. “Geen prinsenverkiezing, geen Aalst carnaval”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Het is al de tweede keer dat in Aalst het carnaval niet kan doorgaan door de pandemie. In 2020 was er wel nog een feest, net voor de eerste lockdown in maart.

Geen plan B in 2022

In Aalst gingen ook stemmen op om een plan B te voorzien. “Waarom geen carnaval in april? Of in de zomer?”, stelden sommige carnavalisten. Op de gemeenteraad zei D’Haese dit: “Carnaval, dat is alles of niets. Carnaval zonder ‘kaffeiken in kaffeiken oit’, is dat wel carnaval? Ik ga niet met het Covid Safe Ticket werken, of met mondmaskers.” Uit een bevraging van de carnavalsgroepen bleek ook dat er weinig animo is voor een plan B. “Uit die bevraging blijkt dat de groepen de traditie willen behouden. Aalst carnaval vier je in de winter”, zegt de burgemeester van Aalst. “Er komt dus geen zomercarnaval of iets dergelijks in 2022. De festiviteiten worden uitgesteld naar 2023.”