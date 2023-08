Geef jongerenhal Walstroom mee vorm: “Ga samen met de architecten aan de slag”

Stijgende populari­teit jeugdvoet­bal, maar bij Eendracht Aalst geen wachtlijs­ten dankzij Talentda­gen, bij Meldert nog paar plaatsjes vrij

“Eén op de drie Vlaamse jongens tussen 7 en 15 jaar is aangesloten bij een voetbalclub. Er lijkt geen rem te staan op de populariteit van de sport waardoor er wachtlijsten ontstaan”, klonk het donderdag in deze krant. Hoe zit dat eigenlijk in Aalst? We informeren ons bij dé twee grootste jeugdopleidingen van de stad: Eendracht Aalst en TK Meldert. “Elke training staan er jongens aan het veld die bij ons willen komen spelen.”