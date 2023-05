Gaslek volledig gedicht en perimeter opgeheven

‘Gevaar voor ouders en maatschap­pij’, maar toch wordt Lars op zijn 18de terug naar huis gestuurd: “Interneren kan pas als er eerst iets ergs gebeurt”

“We zijn bang voor onze eigen zoon.” Peter (59) en Inge (44) uit Erembodegem zijn ten einde raad. Hun zoon wordt zaterdag 18 jaar en kan vanaf dan niet langer terecht in de jeugdpsychiatrie, waar hij momenteel verblijft. Ook elders is er geen plaats voor de jongen. Lars is agressief en heeft een obsessie voor seks. Hij werd opgenomen na onder meer seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover zijn moeder. “Masturberen deed hij overal, ook als we in de zetel televisie aan het kijken waren.” We spraken met de ouders over hun lijdensweg en gaan dieper in op de problematiek.