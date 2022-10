Gasleiding geraakt tijdens onderhoudswerken in tuin, buren even geëvacueerd

Het was rond 14.15 uur dat de brandweer van Aalst werd opgeroepen voor het gaslek in de tuin van een woning in de Biekorfstraat. Daar was een gasleiding geraakt tijdens werken. Uit voorzorg werden de buren tijdelijk even uit hun huis gehaald, maar het lek was snel onder controle waardoor de perimeter snel weer kon opgeheven worden. Fluvius kwam ook ter plaatse om het lek te herstellen. De straat was tijdens de interventie even afgesloten voor het verkeer.