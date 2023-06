Garage brandt volledig uit: twee wagens verloren

Het vuur werd omstreeks 20.45 uur opgemerkt. Meteen werden brandweerploegen uit Aalst, Wichelen, Lede en Denderleeuw ter plaatse gestuurd. Andere brandweerploegen uit Aalst en Lede die opgeroepen waren voor een buitenbrand in Aaigem reden vanop die locatie eveneens meteen door in de richting van een gigantische rookpluim. Die was van kilometers ver te zien.

“Gelukkig raakte niemand gewond, maar de schade is aanzienlijk”, aldus burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) die poolshoogte kwam nemen. Hoe het vuur ontstond, is onduidelijk. “Op het eerste gezicht concentreerde de brand zich vooral beneden in de garage in de buurt van een wagen.” Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze oorzaak was. Door de bluswerken was Pijpenbeek lange tijd afgesloten voor alle verkeer.