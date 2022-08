Ga op TikTok-tour door Aalst: “Zoveel kleurrijke plekjes”

AalstOp het hypecourt van het Ezelsplein is ‘ROUTE 9300' voorgesteld, de eerste Instagram- en TikTok-tour van Oost- Vlaanderen. Een kleurrijke folder van de stad leidt je naar de mooiste locaties voor je Instagram- of TikTok-posts. “Als lokale overheid mogen we de digitale hogesnelheidstrein niet missen”, aldus burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Een selfie met Louis Paul Boon voor de gekleurde huisjes aan Utopia? Een trending dansje tussen de carnavalswerkhallen? Of toch liever een kunstzinnige foto op het pas herverfde Ezelsplein? De stad Aalst helpt je graag op weg met de ROUTE 9300. In een nieuwe folder werden de twaalf fotogeniekste locaties gebundeld die niet misstaan op je Instagram- of TikTok-profiel. “Aalst is de eerste stad in Oost-Vlaanderen die zo’n uitgewerkte route aanbiedt”, zegt schepen van Toerisme Caroline De Meerleer (N-VA). “We richten ons hiermee vooral op de jeugd en jonge gezinnen, zowel die van Aalst als ver daarbuiten. Maar niemand is te oud om de route uit te testen. Tegenwoordig bestaan er ook al ‘granfluencers’, influencers met wat meer jaren op de teller.” Op elke locatie is er een zie- en doe-opdracht en wordt er ook een stadspagina in de kijker gezet. Van de Instagram van Visit Aalst tot het profiel van Aalst Sport.

Volledig scherm Route 9300 in Aalst. © Stad Aalst

9.300 volgers

Door de coronalockdowns groeide TikTok de afgelopen drie jaar uit tot de populairste app bij kinderen van de lagere en middelbare school. In het secundair onderwijs heeft liefst 86% van de leerlingen een account. Ook Instagram is er met 83% populair. “Als lokale overheid mogen we de digitale hogesnelheidstrein niet missen”, zegt Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Het is onze taak om al onze burgers te informeren en we doen dat al langer via traditionele kanalen als brochures, panelen en stadsmagazine CHIPKA. Ook Facebook wordt stilaan zo’n traditioneel kanaal, want amper twee op de vijf jongeren hebben nog een account. Hun online leefwereld speelt zich af op Instagram en TikTok. Op die sociale media verpakken we stadsnieuws daarom als luchtigere content en proberen we in te spelen op trends. Op Instagram bereikt het stadsaccount @stadaalst stilaan de iconische kaap van 9 300 volgers, op TikTok hebben we na zes maanden al meer dan 1.000 volgers.”

Sarah Bossuwé

Tijdens de lancering van de ROUTE 9300 waagde schepen De Meerleer zich ook aan een TikTok-dansje, onder deskundige begeleiding van ‘K3 zoekt K3’-kandidate Sarah Bossuwé (617.000 volgers op TikTok). De influencer uit Asse opende vlak voor corona haar eigen dansstudio in Aalst, maar vond nog niet de tijd om de stad echt te ontdekken. “Daar is met deze route verandering in gekomen. Zoveel kleurrijke plekjes in Aalst! Het ideale decor voor m’n dansvideo’s”, zegt ze. Ook Qmusic-redacteur Shauni Van Impe uit Moorsel ging de ROUTE 9300 al op voorhand testen. “Ik heb m’n eigen stad herontdekt”, zegt ze. “Het hippe Tijgerplein aan Park De Blieck kende ik bijvoorbeeld nog niet.”

De ROUTE 9300-folder is voor 1 euro te koop in het toeristisch infokantoor op de Hopmarkt.

