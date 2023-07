Futsal team Galaxy-Aalst vat voorbereidingen aan

WC Loc België plant vestiging in Aalst: "We zoeken werknemers uit de regio"

Als expert op het gebied van mobiele sanitaire voorzieningen in België maakt WC Loc hygiëne overal gemakkelijk voor iedereen. Op bouwwerven en evenementen worden de WC Loc-toiletunits snel geleverd en geïnstalleerd. Met 5 vestigingen in België is het bedrijf een onmisbare partner geworden voor de bouw- en evenementensector. “Met onze nieuwe vestiging in Aalst willen we de levering in Vlaanderen vergemakkelijken", zegt directeur Michaël Sluse.