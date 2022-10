Fruitbomenactie van de stad Aalst: “Iedereen minstens één boom in de tuin, wij betalen de helft van de kosten”

Erpe/Lede Motorwin­kel opent Ele’s Bikers Bar: “Van, voor en door motorrij­ders… maar iedereen is welkom”

Achter het Gabriels-benzinestation tegenover het politiekantoor op de grens van Hoogstraat Lede en Leedsesteenweg Erpe kan je sinds dit weekend bij Promotor een echte ‘Bikers Bar’ vinden. “In het V.K. en in de V.S. is dit concept alom, maar hier zijn we uniek”, vertelt zaakvoerder en motorliefhebber Elewout Vandersteene.

16:15