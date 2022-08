‘Friends’ start met catering: “Toffe trendy lunch en ontbijtjes voor op events”

Ondertussen is het zes jaar geleden dat Friends in de Kattestraat opende. “Met de lockdown zijn we met ontbijtboxen gestart. Het was een enorm succes. Het gaf de zaak een serieuze boost. Wanneer we weer openden, begonnen mensen massaal te reserveren. Nu is het eigenlijk bijna alleen nog op reservatie dat we werken. Onze zaterdagen zijn drie à vier dagen op voorhand volzet. Op 1 september zijn we volzet. De Kerst- en nieuwjaarsbrunch is ook al bijna volzet. We serveren hier dagelijks een ontbijt en een lunch en die zitten bijna altijd vol”, zegt Giannie.

Volledig scherm Friends in Aalst start met catering. © Friends/Sava

Ontbijtboxen

Door de ontbijtboxen kreeg Friends meer en meer de vraag om de catering te voorzien van feestjes. “Vriendinnen die een brunch deden vroegen of we aan huis leverden, of mensen vroegen of we ook babyborrels deden. Dus groeide het idee om voor events een ontbijt, brunch of lunch te voorzien. De vraag bleef maar komen, dus hebben we beslist om het toch te doen. Samen met Hier en De Kluizen uit Aalst hebben we wat testevents kunnen doen en dat was geslaagd. We hebben zes maanden de tijd genomen om alles te testen en nu zijn we klaar om te starten”, zegt hij.

Events

‘A Taste of Friends’, de cateringdienst van Friends, mikt onder meer op bedrijven die events organiseren, maar ook particulieren kunnen er uiteraard terecht. “Het volgende event dat op de planning staat is Voodoo Village”, zegt Giannie. Friends blijft doen waar het goed in is. “We blijven trouw aan onszelf. Avondeten doen we niet. Mensen moeten bij ons zijn voor ons healthy food, de bagels en de wraps. De toffe trendy lunch en ontbijtjes”, zegt Giannie.

De horecazaak in de Kattestraat blijft ondertussen gewoon bestaan. Je kan er elke ochtend en middag terecht voor een lekker Friends-ontbijt of lunch. Meer op www.friendsaalst.be/a-taste-of-friends/.

