Frank zet ‘bommaschorten’ in de vitrine: “Zeer geliefd bij de Voil Jeanetten”

Aalst Einde van islamiti­sche gebedshui­zen in Aalst? Burgemees­ter D’Haese (N-VA) laat laatste moskee tijdlang sluiten

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) laat de moskee aan de Fritz De Wolfkaai sluiten. Twee hoofdredenen liggen aan de grondslag van de beslissing. Moslims in Aalst moeten nu uitwijken naar een andere stad of gemeente, want ook in de Turkse moskee in de Binnenstraat kunnen ze niet meer terecht.

10:43