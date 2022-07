FOTOREEKS: fotograaf zoomt in op de details van de Sint-Martinuskerk

Het fantastisch mooi gerestaureerde deel van de Sint-Martinuskerk in Aalst is nu ook toegankelijk voor het brede publiek. Via een bezoekerstunnel kan je kijken hoe de restauratiewerken aan het hoogkoor opschieten en het al gerestaureerde deel aanschouwen. De stad hoopt hiermee niet alleen Aalstenaars te lokken, maar ook toeristen van buitenaf. In het oog springen de plafondschilderingen, maar ook de grafsteen van Dirk Martens is de moeite om te bezoeken.