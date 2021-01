Foto op sociale media verraadt lockdownfeestje: 33 personen aanwezig waaronder vier baby’s

Torhout/Aalst Wildeman bijt stukken uit stoel van politiecom­bi en spuwt bloed naar agenten

15 januari Een 31-jarige man uit Aalst riskeert in de Brugse rechtbank 6 maanden cel na twee feiten van agressie in Torhout. T.D. beet onder meer stukken uit een stoel in de politiecombi en spuwde bloed naar agenten. Een half jaar eerder had hij ook al schade aangericht op de spoedafdeling van het Sint-Rembertziekenhuis.