‘Forain’ Vincent Delforge is nieuwe fractieleider van N-VA in Aalsterse gemeenteraad

Delforge is een afstammeling van de ‘voyageurs’, een ‘forain’ die met zijn smoutebollen wereldberoemd werd in Aalst en nu zal hij de 16-koppige fractie van N-VA aanvoeren in de gemeenteraad. “Ik ben het levende bewijs dat in onze stad alle mogelijkheden openliggen, ongeacht je afkomst”, zegt Delforge. “N-VA is een warme en inclusieve partij die iedereen omarmt, als je maar Aalstenaar onder de Aalstenaars wilt worden.”

Vanaf 1 april

Op vrijdag 1 april 2022 treedt Maarten Blommaert (N-VA) in de voetsporen van Caroline Verdoodt als de nieuwe schepen van Ruimtelijke Ordening. Dat betekent wel dat de N-VA-gemeenteraadsleden op zoek moesten naar een nieuwe fractieleider. De N-VA-fractie is met 16 verkozenen veruit de grootste in de gemeenteraad van Aalst. De leidende politieke kracht in onze stad heeft een sterke stem nodig.

Vincent Delforge wordt nu de komende jaren de nieuwe fractieleider van N-VA in de gemeenteraad. Hij werd op maandag 28 maart 2022 verkozen door zijn collega-gemeenteraadsleden en het afdelingsbestuur van N-VA Groot-Aalst heeft die beslissing enthousiast bekrachtigd in een aansluitende vergadering . Delforge werd in 2018 vanop de 29ste plaats op de N-VA-lijst rechtstreeks verkozen. Hij voerde amper campagne, maar was in Aalst al jaren gekend én geliefd als verkoper van misschien wel de beste smoutebollen. Als ‘forain’ is Delforge een afstammeling van de ‘voyageurs’ of rondreizende mensen.

Inburgeringstraject

“Dit is een nieuwe mijlpaal in mijn nog prille politieke leven, maar ook in mijn ‘inburgeringstraject’ in Aalst”, lacht kersvers fractieleider Vincent Delforge. “Deze stad heeft mij zoveel gegeven en ik wil ook veel teruggeven. Nu ik mijn bedrijf heb doorgegeven aan mijn kinderen heb ik ook de nodige tijd voor het fractieleiderschap. Ik ben mijn partij ontzettend dankbaar voor de kansen en het vertrouwen. Het is een eer dat ik onze grote fractie vol toppers nu mag leiden.”

“De N-VA heeft in Aalst een grote ploeg vol talenten en Vincent is een gedroomde aanvoerder”, zegt N-VA-afdelingsvoorzitter Guy Van der Streeck. “Vincent is een echte teamspeler, die met een lach en een kwinkslag bruggen bouwt tussen mensen en tussen fracties. Hij koppelt politiek inzicht aan pragmatisme en diplomatieke vaardigheden. Geen betere man om onze mandatarissen richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 te loodsen.”