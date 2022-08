Foodtrucks in het stadspark tijdens opfriswerken Melkhuisje

“Om de parkbezoeker tijdens de verbouwingswerken van het Melkhuisje toch een versnapering of een verfrissend drankje te kunnen aanbieden zoekt de stad ambulante handelaars”, zegt de stad Aalst. “De stad wil de parkbezoeker een minimaal aanbod bieden tijdens het parkbezoek en terwijl ambulante handelaars de kans geven om hun product te verkopen op het centraal plein in het Stadspark van Aalst. Vanaf september 2022 kunnen ambulante handelaars zich kandidaat stellen voor 1 weekend (zaterdag en zondag) met inname van de standplaats van 12 tot maximum 18 uur, en dit tot en met 1 mei 2023. Dat is de geplande einddatum van de verbouwingswerken van Het Melkhuisje. Er worden maximaal 2 plaatsen ter beschikking gesteld per weekend. Ambulante handelaars zoals foodtrucks en koffiebars die een gevarieerd gezinsvriendelijk aanbod hebben (smoothies, pannenkoeken, wafels, ijsjes, donuts, enzovoort) komen in aanmerking voor toelating. De stad zoekt geen foodtrucks met gefrituurde voeding en cocktailbars.”