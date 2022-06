Foodtruckfestival en zomerbar in Herdersem: “Haute cuisine hotdogs, Mexicaanse hapjes en muffins, maar ook veel lekkere drankjes”

Het podium en de weide zijn klaar, nu is het alleen nog wachten op de food trucks en het publiek. De weerman heeft alvast beloofd dat het dit weekend mooi weer zal zijn. Daar rekenen ze op in de Kouterbaan in Herdersem. “Het foodtruckfestival is een organisatie van Wolf’s Premium Spirits. Mijn vrouw is daarmee gestart en alle sterke dranken worden bij VDS in Aalst gedistilleerd. Een echt lokaal product dus. We hebben zelf zes foodtrucks en deden veel mee aan foodtruckfestivals, maar de laatste tijd is het erg duur om daaraan mee te doen. We hebben de knowhow in huis om het zelf te organiseren, dus doen we dat”, zegt Christophe Baeyens (49) van Wolf’s Premium Spirits, die het festival organiseert. Er zijn tien foodtrucks, met onder meer een barista, een foodtruck met haute cuisine hotdogs, een frietwagen, een foodtruck met muffins, een met Hongaarse dessertkoeken, een Thai, er zijn Chinese en Mexicaanse gerechten. Vanaf augustus wordt het terrein een zomerbar. Wolf’s Summer Bar start op 6 augustus en is elke dag open tot en met 18 september.